Como, niente conferenza stampa pre Inter per Fabregas: troppi impegni ravvicinati

Anche il Como e Cesc Fabregas si uniscono al club degli allenatori che non prenderanno parte a una conferenza stampa infrasettimanale. Mancando l'obbligo da parte delle istituzioni del calcio italiano alla vigilia di una partita di Coppa Italia, così come del resto per il campionato, a differenza delle coppe europee dove i vari club non possono mancare alla conferenza di presentazione della gara, il tecnico spagnolo, in accordo con la società, ha deciso di limitarsi a rilasciare alcune dichiarazioni ai canali ufficiali, che verranno poi trasmesse in giornata.

Poco tempo e troppi impegni ravvicinati.

Il motivo di questa decisione è semplice. Troppi impegni ravvicinati per il Como, che avrà tre partite in una settimana, come accaduto che nel recente passato tra altri turni di Coppa Italia e il recupero contro il Milan, e poco tempo per allenarsi, con Fabregas che ha dunque scelto di dedicarsi alla preparazione della partita di andata contro l'Inter, comprensibilmente.

L'appuntamento con la conferenza stampa è dunque rimandato al termine dalla partita del Sinigaglia, con l'allenatore spagnolo che poi tornerà regolarmente a presentare la sfida contro il Cagliari, in programma per sabato prossimo alle ore 15 in Sardegna. Venerdì Fabregas terrà regolarmente la conferenza stampa pregara.