Como, niente conferenza stampa pre Inter per Fabregas: troppi impegni ravvicinati
Anche il Como e Cesc Fabregas si uniscono al club degli allenatori che non prenderanno parte a una conferenza stampa infrasettimanale. Mancando l'obbligo da parte delle istituzioni del calcio italiano alla vigilia di una partita di Coppa Italia, così come del resto per il campionato, a differenza delle coppe europee dove i vari club non possono mancare alla conferenza di presentazione della gara, il tecnico spagnolo, in accordo con la società, ha deciso di limitarsi a rilasciare alcune dichiarazioni ai canali ufficiali, che verranno poi trasmesse in giornata.
Poco tempo e troppi impegni ravvicinati.
Il motivo di questa decisione è semplice. Troppi impegni ravvicinati per il Como, che avrà tre partite in una settimana, come accaduto che nel recente passato tra altri turni di Coppa Italia e il recupero contro il Milan, e poco tempo per allenarsi, con Fabregas che ha dunque scelto di dedicarsi alla preparazione della partita di andata contro l'Inter, comprensibilmente.
L'appuntamento con la conferenza stampa è dunque rimandato al termine dalla partita del Sinigaglia, con l'allenatore spagnolo che poi tornerà regolarmente a presentare la sfida contro il Cagliari, in programma per sabato prossimo alle ore 15 in Sardegna. Venerdì Fabregas terrà regolarmente la conferenza stampa pregara.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.