Roma, Gasperini si gode Malen: solo Batistuta meglio di lui al primo anno in giallorosso

Donyell Malen è stato ancora una volta protagonista dell'ultima partita della Roma, con il gol del 3-1 che sembrava aver chiuso il discorso dei tre punti, poi ostinatamente riaperto dai bianconeri. L'olandese ha segnato anche contro la Juventus, confermandosi acquisto azzeccatissimo del mercato di gennaio e assolutamente perfetto per il modo di giocare di Gasperini, che lo ha elogiato apertamente. I numeri sono tutti dalla parte dell'ex Aston Villa. Dal suo esordio in Serie A, datato 18 gennaio, solo Harry Kane (nove) del Bayern Monaco ha segnato più gol del centravanti giallorosso considerando i top 5 campionati europei: il bomber olandese ha messo a referto già sei reti in sette gare, le stesse di Lamine Yamal del Barcellona e Ante Budimir dell’Osasuna.

E rimanendo in ambito capitolino, solamente il grande Gabriel Omar Batistuta aveva avuto un impatto maggior al suo primo anno in giallorosso: 9 delle 20 reti messe a segno dal Bati nel corso dell'anno del terzo Scudetto giallorosso arrivarono nella prima devastante parte di campionato, nelle prime sette gare per l'esattezza.

Le prime sette partite di Batistuta con la Roma

Roma-Bologna 2-0

Lecce-Roma 0-4 (doppietta)

Roma-Vicenza 3-1 (gol)

Inter-Roma 2-0

Brescia-Roma 2-4 (tripletta)

Hellas Verona-Roma 1-4 (doppietta)

Roma-Fiorentina (gol)

Le prime sette partite di Malen con la Roma

Torino-Roma 0-2 (gol)

Milan-Roma 1-1

Udinese-Roma 1-0

Roma-Cagliari 2-0 (doppietta)

Napoli-Roma 2-2 (doppietta)

Roma-Cremonese 3-0

Roma-Juventus 3-3 (gol)