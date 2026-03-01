Il Sorrento attacca l'arbitro: "La signora Deborah Bianchi ha messo la firma sul nostro ko"

Il Sorrento attaccato l'arbitro Deborah Bianchi dopo la sconfitta con il Cosenza. Lo fa senza girarci intorno, attraverso i propri canali social:

"La signora Deborah Bianchi di Prato ha messo la sua firma sulla sconfitta del Sorrento a Cosenza concedendo due penalty veramente, ma veramente, discutibili ai calabresi che hanno così rimontato i rossoneri, autori probabilmente della miglior prestazione stagionale. Non sono bastate le due reti di D’Ursi (undici centri in stagione) perché poi ci si è messa di mezzo il direttore di gara.

Al 4’ Sorrento pericoloso con D’Ursi, imbeccato da Cuccurullo: sinistro a giro e palla di poco a lato. Al 19’ occasionissima Sorrento, con lancio al bacio di Capezzi per D’Ursi: pallonetto da posizione defilata che ha solo sfiorato il palo. Al 22’ fallo clamoroso di Pompei su D’Ursi lanciato in area: con il FVS l’arbitro Bianchi ha concesso rigore ai rossoneri. D’Ursi ha trasformato forte e centrale per il vantaggio ospite. Langella ha bussato due volte per il Cosenza, attento in entrambe le circostanze Del Sorbo (bravo nella seconda occasione a mettere in corner un lob preciso da oltre 40 metri). Al 45’ con il FVS la signora Bianchi ha concesso un rigore molto dubbio al Cosenza per un contatto tra Paglino e Dametto (l’arbitro aveva inizialmente fischiato fallo di quest’ultimo per la trattenuta ai danni del difensore ospite). Emmausso ha trasformato spiazzando il portiere. Nel recupero almeno altre due chance potenziali per il Sorrento, autore di un grandissimo primo tempo.

In apertura di ripresa destro di Capezzi deviato, palla in angolo. Al 4’ Sorrento di nuovo avanti: lancio mancino di Colombini, giocata sbagliata di Moretti e D’Ursi, con il petto l’ha messa oltre il portiere per l’uno a due. Il pari però è arrivato dieci minuti dopo con un gran gol di Beretta su grande imbucata di Florenzi. Bravo poco dopo Del Sorbo sul colpo di testa di Emmausso. Al 26’ altro episodio da FVS con Beretta che si è presentato davanti a Del Sorbo ed è andato giù con il portiere proteso in tutto: alla signora Bianchi è sembrato rigore e il FVS ha confermato. Emmausso ha fatto doppietta e portato avanti i suoi. Che al Sorrento abbia girato male lo si è capito quando su cross di Potenza al 43’, Portanova da pochi passi ha alzato sopra la traversa".