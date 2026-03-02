Lele Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti è dura"
Intervenuto nel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’opinionista Daniele Adani analizza così Juventus-Roma, big match dell’Olimpico conclusosi 3-3:
“Gasperini era da tanto che aveva richiesto Malen e quando è arrivato ha cambiato la Roma - ha ammesso l'ex difensore -. Quello che non va è aver mollato, prendere tre gol, subire nel finale. Quando mancano 33 punti alla fine averne 7 in più o 4 cambia. Per quanto riguarda Spalletti, anche oggi nel finale sono entrati Openda e Gatti ma alla fine il gol lo fa Gatti. Senza attaccanti è dura”, ha concluso.
