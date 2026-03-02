Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
Daniel Uccellieri

Si è chiusa ieri la 29ª giornata di Serie A e le soprese non sono certo mancate. Nel Girone A il Vicenza continua a vincere e si avvicina a grandi falcate alla vittoria del campionato con largo anticipo, dietro l'Union Brescia vince lo scontro diretto con il Lecco. Nel Girone B il big match fra Arezzo e Ravenna finisce in parità, con l'Ascoli che ha vinto ancora ed ha agganciato al secondo posto proprio la squadra di Mandorlini. Nel Girone C il Benevento vince e prova la fuga, con il Catania fermato sul pari dalla Salernitana guidata da Serse Cosmi, alla prima presenza sulla panchina del club campano.

RISULTATI SERIE C, 29ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
65’ Samele
Pergolettese – Triestina 2-0
19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
Sabato 28 febbraio
Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1
54' Morra (V)
Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3
19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)
Union Brescia - Lecco 3-1
43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)
Pro Patria - Virtus Verona 2-2
7' Desogus (P), 58' Udoh (P), 70' e 75' Cernigoj (V)
Trento - Lumezzane 1-1
20' Napolitano (L), 61' Giannotti (T)
Inter U23 - Alcione Milano 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 47, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Forlì - Torres
26' e 45'+2 Franzolini (F)
Perugia - Pineto 0-1
16' D'Andrea
Ascoli - Carpi 3-0
3' Chakir, 17' Silipo, 69' D'Uffizi
Sambenedettese - Livorno 0-0
Domenica 1° marzo
Bra - Pianese 1-1
37' Fabrizi (P), 90'+5 Scapin (B).
Vis Pesaro - Pontedera 1-1
51' Yeboah (P), 64' Machin (V).
Arezzo - Ravenna 1-1
39' Fischnaller (R), 73' Cianci (A)
Guidonia Montecelio - Gubbio 0-1
82' Ghirardello
Ternana - Campobasso 2-4
17' Padula (C), 22' Majer (T), 48' Kerrigan (T), 60' Lancini (C), 63' Bifulco (C), 90+2' Magnaghi (C)
Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18

N.B. -
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Cavese - Audace Cerignola 2-0
51' Munari, 66' Macchi
Trapani - Atalanta U23 0-2
28' Manzoni, 81' Cissé
Picerno - Team Altamura 0-0
Foggia - Casarano 1-2
29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo
Domenica 1° marzo
Potenza - Benevento 0-1
49' Mignani (B)
Siracusa - Casertana 4-0
41' e 66' Limonelli (S), 73' Valente (S), 78' Di Paolo (S)
Cosenza - Sorrento 3-2
24' e 49' D'Ursi (S), 45'+4 e 78' Emmausso (C), 59' Beretta (C)
Giugliano - Latina 1-1
23' De Rosa (G), 72' Parigi (L)
Monopoli - Crotone 1-1
38' Piovanello (C), 55' Fall (M)
Salernitana - Catania 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

