Como a lezione dai castigatori dell'Inter: incontro col Bodo. E a Mozzate spunta un maxi-schermo

Como a lezione dai castigatori dell'Inter in Champions League. Come riporta il portale FanPage, mister Cesc Fabregas ha richiesto e ottenuto un incontro con lo staff della dirigenza nordica per apprenderne segreti e metodologie di lavoro, soprattutto in termini di nutrizione e preparazione dei calciatori.

Nel frattempo - spiega La Provincia di Como - il tecnico spagnolo ha fatto installare un maxi-schermo al centro sportivo di Mozzate, seguendo l'esempio del connazionale Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Un modo per seguire in diretta i movimenti di ogni giocatore, utile tanto allo staff quanto ai calciatori stessi.

Le parole di Cesc Fabregas dopo il 3-1 al Lecce

"Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che si vuole giocare la vita, ma bravi i ragazzi: hanno fatto una rimonta che non era facile. Un errore individuale ti cambia un po' tutto il piano gara, avevamo preparato la partita a quattro, poi con un cambio da parte degli avversari a cinque abbiamo mutato ancora. Ma sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi, abbiamo avuto una reazione matura, una reazione di squadra".