Napoli, Gilmour: "Veder giocare McTominay è uno spettacolo. Andiamo sempre insieme al campo"
Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista del Napoli Billy Gilmour, col giocatore che si è soffermato principalmente sul suo rapporto col connazionale Scott McTominay, compagno di squadra e di Nazionale ma anche nella quotidianità fuori dal campo:
"Avere Scott accanto sia dentro che fuori dal campo è qualcosa che apprezzo moltissimo. Siamo praticamente vicini di casa e facciamo tante cose insieme, questo rende tutto più semplice per me".
Quindi un aneddoto sulla loro routine quotidiana: "Ogni mattina andiamo insieme agli allenamenti: è bello avere un compagno così. Scott ha segnato tanti gol per essere un centrocampista e si allena sempre al massimo. Condividere il campo con lui è un onore: vederlo giocare è uno spettacolo".
