Napoli, il punto sugli infortunati: in due rientrano dopo la sosta, Politano spera per l'Inter

Brutte notizie per Antonio Conte e il Napoli. Nel match contro il Genoa Matteo Politano e Stanislav Lobotka hanno alzato bandiera bianca a causa di due diversi infortuni muscolare. Oggi il club azzurro ha pubblicato il comunicato ufficiale circa l'esito degli esami svolti dai due calciatori azzurri ed entrambi hanno subito delle lesioni muscolari. Per l'esterno offensivo si tratta di una lesione al gluteo, mentre il centrocampista slovacco Lobotka ha riportato un problema all'adduttore.

Le tempistiche per il rientro in campo sono diverse. Per Politano, che ha dovuto rinunciare alla Nazionale, i tempi di recupero sono più stretti: l'obiettivo fissato da Antonio Conte è la sfida contro l'Inter, partita in cui l'allenatore spera di riaverlo a completa disposizione, se non addirittura prima. Le alternative in rosa, come Elmas e Neres, sono pronte a subentrare.

Per Lobotka, invece, i tempi di recupero si preannunciano un po' più lunghi e in mediana l'opzione pronta a sostituirlo è Gilmour. Per il resto Alessandro Buongiorno rientrerà dopo la sosta, così come Amir Rrahmani, mentre Vanja Milinkovic-Savic sta gestendo alcuni fastidi alla schiena. A riportarlo è Sky Sport.