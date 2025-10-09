Serata dolce-amara per le italiane in Europa: l'Inter stravince, la Roma crolla a Madrid
Serata dolce amara per le italiane impegnate nelle coppe europee: da un lato infatti l’Inter ha ipotecato il passaggio del turno in Women’s Europa Cup battendo con un sonoro 7-0 le albanesi del Vllaznia con sugli scudi Tessa Wullaert ed Elisa Polli autrici di una doppietta a testa, mentre dall’altra la Roma è naufragata in casa del Real Madrid dopo un primo tempo quasi alla pari: il 6-2 finale è un passivo pesante per la squadra giallorossa che inizia in salita il suo percorso nella fase campionato di Women’s Champions League. Di seguito risultati e marcatrici delle due competizioni:
1ª giornata Women’s Champions League
Martedì 7 ottobre
Juventus – Benfica 2-1
6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)
Arsenal – Lione 1-2
7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)
Barcellona - Bayern Monaco 7-1
4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)
Paris FC - OH Leuven 2-2
3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)
Mercoledì 8 ottobre
Twente – Chelsea 1-1
63’ Van Ginkel (T), 71’ rig. Baltimore (C)
Real Madrid – Roma 6-2
6’ e 42’ Alba Redondo (RM), 16’ Viens (Ro) 23’ e 59’ Weir (RM), 35’ Haavi (RO), 53’ Lakrar (RM), 73’ Navarro (RM)
Manchester United – Valerenga 1-0
31’ rig. Le Tissier
St. Pölten - Atletico Madrid 0-6
5’ Gio Garbelini, 18’ Medina, 22’ Luany, 43’ Boe Risa, 88’ rig. e 90’+3’ Iannuzzi
Wolfsburg - Paris Saint-Germain 4-0
7’ aut. Groenen, 42’ Peddemors, 90’ Popp, 90'+5' rig. Minge
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
FC Minsk - PSV Eindhoven rinviata
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica 4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir
