Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero

Il Napoli, mentre tanti giocatori sono assenti per gli impegni con le rispettive Nazionali, si lecca le ferite e pensa già a come ripartire alla ripresa del campionato prevista per sabato 18 ottobre con la sfida in casa del Torino.

Nelle scorse ore sono arrivati i responsi degli esami strumentali sostenuti da Stanislav Lobotka e Matteo Politano, con entrambi i giocatori che si erano fermati durante l'ultima sfida contro il Genoa in campionato. Fin da subito si era capito che i fastidi sarebbero potuti diventare qualcosa di serio e così è stato: per il centrocampista gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore destro, mentre per l'esterno si parla di lesione distrattiva al gluteo destro.

Per quel che riguarda Lobotka, le prime stime in attesa delle evoluzioni cliniche parlano di almeno un mese di stop, lasso di tempo in cui potrebbe perdere addirittura 7 gare fra campionato e Champions League. Più soft la previsione sul rientro di Politano che potrebbe cavarsela con una ventina di giorni ai box saltando così le gare con Torino, PSV e Inter per rientrare contro il Lecce il 28 ottobre. Due assenze che potrebbero risultare pesantissime per il Napoli ed Antonio Conte in un periodo della stagione tanto denso quanto importante.