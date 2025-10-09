Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo

Botta e risposta fra il centrocampista del Milan Adrien Rabiot e l'Amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo. Il tema? La sfida fra Milan e Como che si giocherà a Perth, in Australia.

Intervistato da Le Figaro il francese del Milan aveva espresso tutto il suo dissenso per questa decisione: "Milan-Como a Perth? Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

Ieri, prima dell'Assemblea della Serie A organizzata a Roma, è arrivata la risposta di De Siervo:

Milan-Como in Australia può essere un'opportunità per aprire le porte del Mondo al calcio italiano?

"NFL e NBA giocano da anni lontano dagli USA, con il concetto di essere un prodotto globale e che, dunque, può avere tifosi in tutto il mondo. La UEFA si è detta contraria, ma ha accettato l'eccezionalità di questo evento. Crediamo, però, che questo possa essere un modello che il mondo del calcio, seguendo regole ben precise, debba seguire per non perdere posizioni rispetto ad altri sport. Faccio un esempio: da anni il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta prendono il via da altri paesi, per competizioni che durano 21 giorni e che per tre di questi si spostano in un altro paese, proprio per esportare il proprio brand e farlo conoscere. Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo".

Rabiot ha detto che queste decisioni vengono prese sopra la testa dei calciatori, senza interpellarli.

"Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".