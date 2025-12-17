Napoli, l'emergenza si sente: aggregati anche quattro Primavera per la Supercoppa

Il Napoli ha raggiunto Riad nella serata di ieri per preparare la semifinale di Supercoppa Italiana 2025 contro il Milan, in programma domani. In mezzo a big e titolari, però, spicca una scelta che racconta una visione più ampia: Antonio Conte ha deciso di aggregare alla prima squadra quattro elementi della Primavera azzurra.

Oltre che una necessità a causa degli infortuni (ai box ancora Meret, Gilmour, De Bruyne e Anguissa), si tratta di un segnale di attenzione verso il settore giovanile, in una fase delicata ma in crescita. Nella lista dei convocati figurano il portiere Claudio Pugliese (classe 2008), i centrocampisti Emmanuele De Chiara (2006) e Vincenzo Prisco (2008), oltre all’attaccante Francisco Baridò (2008). Per loro un’esperienza formativa di altissimo livello, a contatto diretto con una competizione internazionale e con uno staff di primissimo piano.

Il percorso della Primavera del Napoli sta vivendo una fase di netta ripresa dopo un avvio complicato. I numeri parlano chiaro: nelle ultime dieci partite tra campionato, Coppa Italia e Youth League sono arrivati sei successi, due pareggi e due sconfitte. Un rendimento che certifica la ritrovata fiducia del gruppo e il lavoro svolto a Castel Volturno. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.