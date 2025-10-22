TMW News Napoli, la disfatta e l'ira Conte. E sabato c'è la sfida con l'inter

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla clamorosa sconfitta del Napoli in Champions contro il PSV Eindhoven. Un ko che ha fatto infuriare anche Conte. L'Inter invece apre aver ormai trovato la strada giusta e anche ieri ha vinto nettamente contro l'Union Saint Gilloise (4-0). Ne parliamo con Daniele fortunato in collegamento.

La rabbia di Conte

Come dicevamo, il tecnico dei partenopei non le ha mandate a dire in conferenza stampa: "L'anno scorso abbiamo giocato solo il campionato e siamo stati bravi e fortunati ad avere sempre i titolari a disposizione, con meccanismi consolidati. Quest'anno, invece, a causa di alcuni infortuni abbiamo dovuto far fronte a tante situazioni nuove, cercando di recuperare i giocatori il più velocemente possibile". Poi parlando del mercato ha aggiunto. "Non è facile, ed è anche sbagliato, inserire 9 giocatori nuovi, ma lo dovevamo fare. Inserire nove teste nuove non è semplice. Dobbiamo fare un bagno di umiltà, lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli butta fumo, ma quella è una piazza alla quale bisogna sempre dire la verità. Con il club abbiamo fatto e condiviso delle scelte, e ripeto: questa annata sarà molto complessa. La partita di stasera ci deve dare un’accelerata. I nuovi si devono inserire presto, e bisogna lavorare tutti”.

Clicca sotto per guardare