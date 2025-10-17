TMW News Napoli, a Torino per restare in testa. Per la Juve ostacolo Como

Siamo arrivati alla viglia della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. Ne parliamo nel TMW News di oggi anche attraverso una serie di interviste. C'è subito una partita molto importante domani, quella tra Torino e Napoli, con i partenopei che non possono fallire per poter restare in testa alla classifica. Sfda salvezza invece quella in programma tra Lecce e Sassuolo.

Roma-Inter, la grande attesa

Domani sera occhi puntati su Roma-Inter, la sfida che mette a confronto la squadra di Gasperini ora in testa e la formazione di Chivu che dopo un inizio incerto pare aver trovato la strada giusta. E' un bell'esame per entrambi. Si parla anche di lotta salvezza e lo faremo attraverso un'intervista all'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini (gli emiliani affronteranno il Genoa). Non manca poi un focus sulla sfida di domenica sera a san Siro tra Milan e Fiorentina, con i viola che cercano di togliersi velocemente dai bassifondi della classifica.

