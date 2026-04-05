Napoli-Milan, McTominay e Rabiot uomini chiave: con loro in campo, più probabile vincere

Tanti duelli da seguire nel big match di domani sera tra Napoli e Milan. In mezzo al campo, per esempio, si sfideranno i due giocatori per certi versi più determinanti delle due squadre. Si tratta di Scott McTominay per quanto riguarda gli azzurri e di Adrien Rabiot in casa rossonera: a dirlo sono i numeri.

Come riporta il Corriere dello Sport, con McTominay in campo il Napoli ha vinto il 68% delle partite in campionato, ovvero 17 su 25 (4 i pareggi e 4 le sconfitte), mentre senza di lui la percentuale di vittorie cala al 40% (2 su 5, con un pareggio e 2 sconfitte). Con Rabiot in campo, invece, il Milan ha vinto addirittura il 71% delle partite, ovvero 15 su 21, perdendone soltanto una (5 i pareggi), mentre senza di lui la percentuale di successi crolla a meno della metà: il 33% (3 su 9, con 4 pareggi e 2 sconfitte).

Difficile stabilire, guardando i numeri, chi sia superiore. McT ha giocato e segnato più di Rabiot: 25 partite, 2.073 minuti e 7 gol contro 21, 1.830 e 5. Di contro, l’xG di Adrien è migliore: 3.1 contro 7.3, e ciò significa che ha segnato più reti di quelle previste mentre McT ha rispettato i parametri. Sarà certamente un duello di fuoco.