Sirene di mercato dall'Arabia Saudita per McTominay? Pista fredda, le novità

Negli ultimi giorni il nome di Scott McTominay è tornato a far parlare di sé in ottica mercato, in particolare con riferimento ad alcune voci riguardanti club dall'Arabia Saudita pronti a mettere sul piatto ricche offerte per tentare il centrocampista dal lasciare il Napoli, al termine di questa stagione che sta volgendo al termine.

Fabrizio Romano spiega che ad oggi questa pista è però più che mai fredda. Non risulterebbero infatti contatti fra lo scozzese, il suo entourage e club della Saudi Pro League, almeno per il momento. Ad oggi infatti il giocatore sarebbe contento dov'è e concentrato esclusivamente sulla chiusura della stagione attuale con la maglia del Napoli. Nessun pensiero al mercato dunque, né tantomeno contatti con altre squadre per lasciare l'Italia e l'Europa in estate.

Una stagione che lo porterà a giocare una Coppa del Mondo con la sua Scozia, dopo una rete, quella siglata in rovesciata contro la Danimarca, che ha aperto la sfida che ha riportato la sua Nazionale a giocarsi un evento del genere. Ricordiamo che la Scozia non partecipava ad una Coppa del Mondo addirittura dall'edizione del 1998, non essendosi qualificata per sei edizioni di fila. Si tratta dunque della prima volta anche per McTominay stesso.