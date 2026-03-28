Scozia-Giappone, le formazioni ufficiali: McTominay e Ferguson sfidano Suzuki
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Scozia-Giappone è una delle sfide amichevoli che animano questo sabato di calcio internazionale. Un po' di Serie A sul rettangolo verde, visto che su fronte scozzese giocano dal primo minuto il napoletano McTominay e il bolognese Ferguson mentre può entrare a gara in corso il torinista Adams. Dall'altra parte, invece, spazio tra i pali al parmense Suzuki. Di seguito le formazioni ufficiali:
Scozia (4-3-1-2): Gunn; Ralston, Hendry, McKenna, Robertson; Ferguson, McLean, McGinn; McTominay; Conway, Dykes. Ct: Clarke
Giappone (3-4-2-1): Z.Suzuki; Seko, Watanabe, Ito; Sugawara, Fujita, Tanaka, Maeda; Y.Suzuki, Sano; Goto. Ct: Moriyasu
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