Cagliari-Como 1-2, le pagelle: Da Cunha colpisce, Butez custodisce

Risultato finale: Cagliari-Como 1-2

CAGLIARI

Caprile 6,5 – Gestione dell’ordinario sempre pulita, posizionamento corretto e mani sicure, sulla doppia rete avversaria resta senza reali possibilità d’intervento.

Ze Pedro 5,5 – Prima parte di gara con qualche chiusura puntuale, ma in più di una situazione fatica nell’uno contro uno e concede spazio sulla corsia dal 73’ Zappa 6 – Spinta costante nel finale, propone il cross più pericoloso per Pavoletti, la scelta di tempo resta corretta ma manca precisione nell’assistenza.

Dossena 5,5 – Marcatura fisica ma non sempre lucida, paga qualcosa nei tempi d’uscita e il giallo nel finale condiziona la gestione degli ultimi minuti.

Rodriguez 5,5 – Avvio attento in lettura preventiva, poi soffre quando il Como alza il ritmo e nel finale lascia il campo, senza riuscire a limitare gli inserimenti tra le linee. dal 78’ Idrissi s.v. – Impatto discreto, presidia la zona con ordine e prova ad accompagnare l’azione, l’infortunio lo costringe però a un’uscita anticipata. dall’87’ Pavoletti 6 – Presenza fisica immediata in area, attacca con decisione l’unico pallone buono ma trova la chiusura della retroguardia ospite.

Obert 6 – Fase difensiva nel complesso ordinata, letture corrette sulle palle alte e buona attenzione in diagonale, incide meno quando si tratta di spingere.

Adopo 6 – Interdizione costante e buona occupazione della zona centrale, si inserisce con i tempi giusti e solo uno straordinario Butez gli nega il gol del pari.

Liteta 5,5 – Trama del gioco poco fluida dalle sue parti, fatica a dare continuità al possesso e a trovare linee di passaggio pulite tra i reparti. dal 78’ Kilicsoy 6 – Ingresso generoso, prova a dare profondità e a muoversi tra le linee, senza però riuscire a trovare lo spazio per incidere in zona tiro.

Sulemana 6 – Schermo davanti alla difesa prezioso nelle letture, qualche errore in appoggio rallenta la manovra ma la presenza in copertura resta costante.

Palestra 5,5 – Spinta iniziale interessante, alterna qualche buona iniziativa a scelte poco lucide in rifinitura e il giallo per simulazione pesa nella valutazione.

Folorunsho 5,5 – Lavoro tra le linee dispendioso, tende però ad abbassarsi troppo e non trova mai la giocata risolutiva negli ultimi sedici metri.

Esposito 6,5 – Movimento continuo sull’intero fronte offensivo, realizza un gran gol di testa e tiene in bilico il match, il giallo per simulazione resta episodio discutibile. dal 78’ Trepy 5,5 – Partecipe nella pressione alta, non riesce però a trovare la posizione ideale tra le linee e perde lucidità quando avrebbe spazio per colpire.

Fabio Pisacane 5,5 – Scelta del 4-3-3 coerente, la squadra reagisce allo svantaggio ma concede troppo nelle transizioni e i cambi offensivi non ribaltano l’inerzia.

COMO

Butez 7,5 – Gestione da portiere moderno, guida la linea alta e pulisce tanti palloni in profondità, il riflesso decisivo su Adopo nel finale vale di fatto l’intera posta.

Van der Brempt 7 – Letture difensive sempre attente, tempi di uscita aggressivi e contributo costante in spinta, l’assist per Da Cunha certifica una prestazione completa.

Ramón 6,5 – Duelli gestiti con ordine e buon senso della posizione, solo in rare occasioni concede profondità, il giallo non intacca una gara molto solida.

Kempf 6,5 – Comandante dell’area sui palloni alti, guida la linea con personalità e tiene sempre la marcatura, anche nei momenti di pressione più intensa del Cagliari.

Moreno 6,5 – Attenzione difensiva costante sul lato forte sardo, gestione pulita del possesso e poche sbavature, limita Palestra con scelte sempre razionali. dall’81’ Valle 6 – Contributo di corsa sulla fascia, mantiene la linea compatta e accompagna l’uscita del pallone, garantendo equilibrio in un finale ad alta tensione.

Perrone 6 – Avvio di gara positivo in costruzione e nelle corse in verticale, il problema fisico lo costringe però a fermarsi nel momento in cui sembrava entrato in ritmo.

dal 35’ Vojvoda 6 – Inserimento graduale, occupa la zona con ordine e si propone con personalità, manca solo un pizzico di precisione nelle scelte negli ultimi metri.

Da Cunha 7,5 – Prestazione da trequartista totale, rifinisce tra le linee e attacca la profondità, il destro all’incrocio che decide la gara è gesto tecnico di altissimo livello.

Rodríguez 6,5 – Movimento costante sul centro-destra, crea linee di passaggio e minaccia la difesa con attacchi nello spazio, manca di poco il bersaglio in un paio di situazioni.

Paz 6,5 – Qualità evidente tra le linee, salta l’uomo e dà sempre una linea di passaggio pulita, partecipa alla manovra del primo gol con letture intelligenti.

dall’81’ Carlos 6 – Porta freschezza nella gestione del possesso, abbassa i ritmi quando serve e difende il pallone con efficacia per far salire la squadra.

Baturina 7 – Attaccante sempre nel vivo dell’azione, caparbio nel trasformare in gol la palla vagante dell’1-0 e prezioso anche nel gioco spalle alla porta. dall’81’ Sergi Roberto 6 – Esperienza al servizio del gruppo, occupa gli half-spaces con intelligenza e offre linee di scarico preziose nella fase di gestione del vantaggio.

Douvikas 6 – Lavoro di profondità continuo, apre spazi ai compagni e attacca bene la linea, manca solo la zampata in area a coronare una prova generosa. dal 62’ Morata 6 – Ingresso subito percepibile per movimenti e presenza, guadagna falli e sfiora il bersaglio su punizione, pur senza trovare la giocata decisiva.

Cesc Fabregas 7 – Piano gara fedele all’identità del Como, squadra corta e aggressiva nella pressione, cambi puntuali e gestione matura dei momenti chiave che vale un successo pesante in ottica quarto posto. Il sogno Champions continua.