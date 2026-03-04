Il Como sogna la Champions. Butez: "Le prossime 3 partite ci diranno di più sugli obiettivi"

Ai microfoni di Radio Serie A, dopo il pareggio per 0-0 maturato ieri tra Como e Inter, è intervenuto il portiere dei lariani Jean Butez: "E' positivo ma se analizziamo la partita allora vediamo che potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo avuto delle chiare occasioni con Valle e Vojvoda, ma siamo comunque contenti di questo 0-0 raccolto in casa. Vedremo tra sei settimane cosa possiamo fare in casa dell'Inter".

Adesso però il grande obiettivo del Como torna sulla Serie A, dove i lariani non si nascondono più e puntano alla Champions League. E' stato lo spagnolo Jesus Rodriguez dopo la vittoria contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato a dire: "A questo punto l'obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions".

Non è stato così netto Butez, ma ha comunque detto dopo la gara con l'Inter: "Siamo un gruppo giovane che ha fame, vogliamo giocare e vincere tutte le partite. Prima della pausa abbiamo altri tre match molto diffcili, contro Cagliari, Roma e Pisa; dopo queste tre partite possiamo parlare di più degli obiettivi europei. Noi però abbiamo fame di vittorie e basta".