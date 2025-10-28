Serie B, Cesena-Carrarese: al Manuzzi duello d’alta quota

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle ore 20:10

Dopo l’ennesimo colpo esterno, stavolta in casa del Südtirol, il Cesena si prepara a tornare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di sfatare il tabù “Orogel Stadium Dino Manuzzi” e centrare la prima vittoria interna della stagione. Martedì 28 ottobre (ore 20.30), i bianconeri di Michele Mignani ospitano una Carrarese in grande forma, reduce dal clamoroso successo in rimonta sul Venezia. Una sfida che promette spettacolo tra due delle realtà più sorprendenti di questo avvio di Serie B.

COME CI ARRIVA IL CESENA - Cinque vittorie su sei trasferte: il Cesena è finora la miglior squadra del campionato lontano dalle mura amiche. Un ruolino di marcia da grande, che ha proiettato i romagnoli al terzo posto in classifica con 17 punti, a sole quattro lunghezze dalla capolista Modena.

Ora però la squadra di Mignani è chiamata a dare continuità ai risultati anche davanti ai propri tifosi, dove non è ancora arrivata la vittoria.

Il rientro di Bastoni dalla squalifica è una buona notizia per il tecnico bianconero, che invece dovrà ancora rinunciare a Siano e Bisoli, entrambi ai box.

In vista del turno infrasettimanale, Mignani potrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale. Adamo è in vantaggio su Ciervo per una maglia da titolare, mentre in mediana si profila ballottaggio tra Castagnetti e Arrigoni, con il giovane Francesconi pronto a subentrare. Davanti, possibile riposo per Blesa, mentre Olivieri e Diao si contendono un posto al fianco di Cristian Shpendi, match winner a Bolzano.

COME CI ARRIVA LA CARRARESE - Dall’altra parte, la Carrarese di Antonio Calabro arriva al Manuzzi sulle ali dell’entusiasmo. Il successo per 3-2 contro il Venezia, maturato in pieno recupero con la zampata di Distefano al 96’, ha acceso i sogni dei tifosi apuani e consolidato il sesto posto in classifica (14 punti).

Una vittoria di carattere e cuore, arrivata dopo una partita vibrante e ribaltata grazie ai cambi azzeccati del tecnico gialloazzurro. Calabro dovrà però fare i conti con alcune assenze: restano fuori Parlanti, Calabrese e Hasa, mentre rientra Sekulov tra i convocati. In avanti spazio ancora alla coppia Finotto-Abiuso, con Distefano e Rubino pronti a subentrare a gara in corso.