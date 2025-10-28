Il Napoli ripensa al mercato: Pellegrini possibile occasione, ma occhio a Mainoo

L'infortunio di Kevin De Bruyne non può assolutamente far felici i tifosi del Napoli. La notizia del lungo stop del belga, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, obbliga anche la società a delle riflessioni, visto che a dicembre mancherà per la Coppa d'Africa pure Franck Zambo Anguissa, che tornerà orientativamente a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena come l'eliminazione del suo Camerun alla fase a gironi della competizione.

Per questo la società sta già pensando a dei possibili rinforzi per gennaio, per ovviare a mancanze di uno o due elementi. Un'occasione è sicuramente rappresentata da Lorenzo Pellegrini, il cui contratto è in scadenza nel 2026. La Roma non glielo rinnoverà e non vuole perderlo a zero, quindi è ipotizzabile un suo addio a metà stagione. A meno che i partenopei non decidano di tentare l'assalto al 20enne del Manchester United, un certo Kobbie Mainoo.

Un tentativo era già stato fatto ine state durante la trattativa per portare in Italia Rasmus Hojlund, ma poi si decise di non affondare. A Napoli hanno imparato dal centravanti e da McTominay che il passaggio dai Red Devils agli azzurri è garanzia di qualità e di rendimento elevato. Così accoglierebbero volentieri un altro giocatore dalla Premier.