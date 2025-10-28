Juventus-Spalletti con quattro mesi di ritardo: già a giugno i primi contatti

"Era Spalletti già a giugno" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. La notizia dell'esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus ha portato a un vero e proprio terremoto, con la Vecchia Signora che affronterà la partita contro l'Udinese con il traghettatore Massimo Brambilla. Nel frattempo si cerca un allenatore, con Luciano Spalletti in pole position.

Il tecnico di Certaldo era stato già precettato a giugno, quando non vi era certezza ancora sulla conferma di Igor Tudor. All'epoca però Spalletti era ancora impegnato con la Nazionale, che avrebbe dovuto sfidare Norvegia e Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali. La domanda-provocazione di portare avanti il doppio ruolo è comunque servita per mantenere vivi i contatti.

Spalletti è il nome più forte che mai per la panchina della Juventus, in seconda battuta ma già defilato Raffaele Palladino e resiste come alternativa anche Roberto Mancini.