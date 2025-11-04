Nessuno degli acquisti della Fiorentina ha giocato le Coppe l'anno scorso. Tranne uno

Una squadra da Champions League. Era quello che sognava Firenze all'inizio di questa stagione, dopo che Rocco Commisso aveva speso tantissimo sul mercato, quasi 90 milioni di euro. Prendendone molti meno, anche considerando la cessione a titolo definitivo - e quindi soldi rientrati - da Nico Gonzalez, 33 milioni per il riscatto dalla Juventus.

Così la viola ha acquistato: Tariq Lamptey dal Brighton, Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia, Roberto Piccoli dal Cagliari, Simon Somh dal Parma, Jacopo Fazzini dall’Empoli, dove giocava anche Mattia Viti prelevato dal Nizza e Edin Dzeko, dal Fenerbahce, a parametro zero. L'unico che ha giocato in Europa la scorsa stagione è stato proprio quest'ultimo. Fortissimo ma che però ha 39 anni suonati. Difficile affidarsi ai gol di chi è a un passo dai quarant'anni, sebbene poi sia rimasto Kean e sia stato preso, appunto, un Piccoli da 25 milioni.

Spendere tanti soldi non equivale automaticamente a spenderli bene. Se cerchi di fare una squadra più forte prendendo solo giocatori che nella passata stagione hanno lottato per la salvezza, ecco che non è detto che possano automaticamente fare bene. Purtroppo o per fortuna il calcio non è un gioco che ha una sommatoria semplice e costante, quindi poteva essere una situazione smentibile.