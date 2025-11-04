Inter, Chivu: "Thuram domani ci sarà, ma non bisogna aver fretta. Ci è mancato"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Kairat Almaty, presentando così la sfida e le insidie che potrebbe nascondere: "È la Champions League, come tutte le partite dovremo affrontarla con la massima serietà e il massimo impegno, cercando di essere la nostra miglior versione in quella giornata".

Cosa l'ha soddisfatta delle ultime partite dell'Inter?

"La reazione post-Napoli, che non era scontata. Era quello che avevamo chiesto e l'abbiamo ottenuta, adesso mi aspetto continuità, funziona sempre così. Dopo ogni sconfitta bisogna reagire, quando si vince invece si deve dare continuità alle nostre ambizioni e ai nostri risultati".

Thuram domani ci sarà? Quali sono le sue condizioni?

"È con noi, sarà convocato, poi è da valutare se giocherà o meno. Bisogna prenderci i minimi rischi e non aver fretta perché ci è mancato e lo vogliamo sempre al 100%".

Come stanno Esposito e Bonny? Potrebbero giocare insieme domani?

"Stanno bene (ride, ndr)".