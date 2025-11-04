Inter, Chivu: "Thuram domani ci sarà, ma non bisogna aver fretta. Ci è mancato"
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Kairat Almaty, presentando così la sfida e le insidie che potrebbe nascondere: "È la Champions League, come tutte le partite dovremo affrontarla con la massima serietà e il massimo impegno, cercando di essere la nostra miglior versione in quella giornata".
Cosa l'ha soddisfatta delle ultime partite dell'Inter?
"La reazione post-Napoli, che non era scontata. Era quello che avevamo chiesto e l'abbiamo ottenuta, adesso mi aspetto continuità, funziona sempre così. Dopo ogni sconfitta bisogna reagire, quando si vince invece si deve dare continuità alle nostre ambizioni e ai nostri risultati".
Thuram domani ci sarà? Quali sono le sue condizioni?
"È con noi, sarà convocato, poi è da valutare se giocherà o meno. Bisogna prenderci i minimi rischi e non aver fretta perché ci è mancato e lo vogliamo sempre al 100%".
Come stanno Esposito e Bonny? Potrebbero giocare insieme domani?
"Stanno bene (ride, ndr)".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.