Austra, i convocati di Rangnick: Posch in lista, la stella resta Marko Arnautovic

Il ct dell'Austria, Ralf Rangnick, ha diramato i convocati per le prossime due gare della selezione biancorossa per le gare conclusive del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Arnautovic e compagni sfideranno Cipro il 15 novembre (ore 18:00). Poi, nella partita finale del Gruppo H, la nazionale ospiterà la Bosnia-Erzegovina allo stadio Ernst Happel di Vienna il 18 novembre. Di seguito le convocazioni del tecnico, con presenze e gol in nazionale tra la parentesi:

Portieri: Nicolas Kristof (Sv Elversberg/Ger; 0), Patrick Pentz (Bröndby If/Den; 17), Nikolas Polster (Rz Pellets Wac; 0), Alexander Schlager (Fc Red Bull Salisburgo; 22).

Difensori: David Alaba (Real Madrid Cf/Esp; 111/15), Kevin Danso (Tottenham Hotspur/Eng; 28/0), Marco Friedl (Sv Werder Bremen/Ger; 7/0), Philipp Lienhart (Sc Freiburg/Ger; 36/3), Phillipp Mwene (1. Fsv Mainz 05/Ger; 26/0), Stefan Posch (Como 1907/Ita; 47/4), Alexander Prass (Tsg 1899 Hoffenheim/Ger; 16/0), Leopold Querfeld (1. Fc Union Berlin/Ger; 5/0).

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (Rb Lipsia/Ger; 54/19), Florian Grillitsch (Sc Braga/Por; 57/1), Marco Grüll (Sv Werder Bremen/Ger; 7/0), Konrad Laimer (Fc Bayern Monaco/Ger; 53/7), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/Ger; 93/23), Xaver Schlager (Rb Lipsia/Ger; 47/4), Romano Schmid (Sv Werder Bremen/Ger; 29/3), Alessandro Schöpf (Rz Pellets Wac; 34/6), Nicolas Seiwald (Rb Leipzig/Ger; 42/0), Patrick Wimmer (Vfl Wolfsburg/Ger; 26/1).

Attaccanti: Marko Arnautovic (Sd Crvena Zvezda/Srb; 128/45), Raul Florucz (Royale Union St. Gilloise/Bel; 3/0), Michael Gregoritsch (Bröndby If/Den; 70/22), Nikolaus Wurmbrand (Sk Rapid; 1/1).