Inter, Carlos Augusto: "Possiamo vincere il campionato. Con Chivu mi sento più integrato"

“Queste vittorie contano tanto per l’animo della squadra”. Carlos Augusto, alla vigilia della sfida che metterà l’Inter di fronte al Kairat Almaty, analizza così il momento dei nerazzurri dopo il successo all’ultimo minuto sull’Hellas Verona: “Stiamo facendo il nostro cammino, possiamo migliorare ancora ma se continuiamo così possiamo fare quello che dobbiamo, possiamo provare a vincere il campionato e le competizioni in cui giochiamo”.

Ti senti più considerato rispetto all’anno scorso?

“Mi sento più integrato, credo che il mister provi a fare le rotazioni con tutti, anche i giovani arrivati. Penso che questo aiuti tanto chi gioca meno, ad avere fiducia e aiutare la squadra. Lavoriamo tanto, anche fisicamente. Quando abbiamo l’opportunità dobbiamo cercare di fare il nostro meglio, dobbiamo mettere in difficoltà il mister. Abbiamo un grande gruppo e possiamo fare grandi cose”.

Che ruolo preferisci?

“Mi piace giocare, come dico sempre. Terzo o quinto cambia poco, in una squadra così offensiva: io sono un terzino e voglio imparare dai miei compagni, che si tratti di Bastoni o Dimarco”.

La conferenza stampa di Carlos Augusto.