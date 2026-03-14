Manna spiega il futuro del Napoli: da Conte ai rinnovi, fino al riscatto "certo" di Hojlund

Giovanni Manna grande protagonista della giornata di ieri in casa Napoli, col direttore sportivo azzurro che in una doppia intervista ha parlato dei tantissimi temi d'attualità del mondo partenopeo. A cominciare dall'elogio con prospettiva futura per Antonio Conte: "E' determinante, un'ancora di salvezza. Quest'anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Con serenità e tranquillità guardiamo al futuro", ha spiegato il dirigente di Aurelio De Laurentiis.

I rinnovi

Tanti i temi riguardanti i rinnovi. Quello di Scott McTominay non rappresenta un problema, non essendo tema caldo visti gli ulteriori due anni di contratto dello scozzese e la sua felicità nel vestire la maglia azzurra. Quindi Anguissa: "Franck è appena rientrato, siamo tranquilli e ha un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui lo è con noi, in questo momento non ha senso fare questi ragionamenti". Diverso il discorso per Rrahmani, oramai prossimo alla firma: "Abbiamo parlato e siamo a buon punto. E' un giocatore che come Franck ha dato tantissimo al Napoli".

I riscatti

Focus anche sul tema riscatti, a cominciare da Rasmus Hojlund la cui permanenza non è in discussione: "Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League ma non penso che qualora non dovesse arrivare il suo futuro sia lontano dal Napoli", ha spiegato. Quindi chiusura su Alisson Santos: "Ha avuto un impatto positivo perché ha grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. C'è un diritto già definito, non c'è bisogno di fare nulla".