TMW Da Bastoni a De Ketelaere, Raspadori ed Ederson, le ultime su Inter-Atalanta

fonte Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo e da Milano, Bruno Cadelli

Da Milano e da Bergamo arrivano le ultime sul big match valido per il 29° turno di Serie A tra Inter e Atalanta, in programma domani a San Siro alle ore 15. Secondo quanto raccolto da TMW, Alessandro Bastoni resterà in ritiro, ma è difficile che possa giocare. Mister Chivu scioglierà le riserve direttamente sabato, decidendo se portarlo in panchina o meno.

Per quanto riguarda la Dea, Giorgio Scalvini ed Ederson ci saranno, mentre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori verranno valutati solo domani. Anche questi ultimi due sono comunque partiti per il ritiro della vigilia a Milano.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.