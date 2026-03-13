TMW Juventus, Vlahovic non è ancora pronto: non sarà a disposizione per la trasferta di Udine

Dusan Vlahovicè tornato pochi giorni fa ad allenarsi in gruppo, troppo poco per garantirgli una convocazione per la trasferta di Udine. Il serbo è stato giudicato non ancora pronto da Spalletti, che ha scelto la via della cautela dopo oltre 100 giorni di assenza e non verrà convocato. Il tecnico di Certaldo dovrà dunque fare ancora di necessità virtù davanti.

L'attaccante serbo - che non gioca dal 29 novembre scorso - è tornato in gruppo a 3 mesi e mezzo dal grave infortunio patito durante Juventus-Cagliari: la speranza era averlo già in Friuli, ma a questo punto l'obiettivo del centravanti è tornare a disposizione per la successiva gara dei bianconeri, che sabato 21 marzo sfideranno il Sassuolo.

Il calendario dei bianconeri: dopo il Sassuolo sfida al Genoa, poi tris di impegni tosti

Ad aprile si susseguono Genoa in casa il 6 (orario pomeridiano), Atalanta in trasferta il 12, Bologna allo Stadium il 19 e Milan fuori il 26. Maggio porta Verona in casa il 3, Fiorentina fuori il 10, Torino nel derby casalingo il 17 e l'ultima giornata in trasferta il 24 (probabilmente contro una diretta concorrente o Torino nel ritorno del derby della Mole). Un finale con diverse big match che potrebbe decidere la posizione europea dei bianconeri, con l'obiettivo di risalire verso le prime quattro.