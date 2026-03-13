Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"

La prima stagione di Cecilie Floe in Italia è di quelle da ricordare: 22 presenze e nove reti per trascinare il suo Napoli Women in alto come nessuno poteva immaginare alla viglia del campionato. Le partenopee, partite con l’obiettivo salvezza, sono infatti in piena corsa per l’Europa grazie anche alle prestazioni di questa danese classe 2001 che proprio contro l’Italia sabato scorso è scesa in campo con la sua nazionale dando un cambio di marcia alle scandinave. Intervistata da Tuttosport Floe ha parlato del suo impatto con il calcio italiano e degli obiettivi in questo finale di stagione: “Penso sia difficile fare previsioni quando si approda in un nuovo campionato, non puoi sapere se riuscirai ad adattarti o se il tuo stile di gioco si integrerà con la squadra, quindi non mi aspettavo questo impatto. - prosegue la danese – La Serie A italiana è molto competitiva, ho la sensazione che ogni squadra possa vincere contro l’altra e questo mi ha sorpreso perché spesso si sente parlare solo che le prime tre sono molto forti solo delle prime tre come molto forti, ma non è così”.

Spazio poi alla corsa Champions League: “Non credo di essere approdata in una squadra che lotta per la salvezza, ma in un gruppo con grandi ambizioni. Sarebbe molto importante per Napoli avere due squadre molto competitive anche sul panorama internazionale. Sicuramente attirerebbe l’attenzione di tanti tifosi anche nei nostri confronti e renderebbe la città ancora più conosciuta”.

Infine un passaggio sulla nazionale e gli obiettivi in vista del Mondiale del 2027: “Spero semplicemente di essere convocata e di continuare a giocare: vestire la maglia della nazionale è un sogno, oltre che un onore e l’obiettivo naturalmente è che la squadra renda sempre al meglio anche in vista del Mondiale in Brasile del prossimo anno”.