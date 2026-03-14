D'Aversa su Casadei: "Il suo percorso lo ha influenzato. Ma nel calcio nessuno regala nulla"

Nel post partita di Torino-Parma, il tecnico granata Roberto D'Aversa, oltre a complimentarsi con tutta la sua squadra per la vittoria per 4-1, ha mandato un messaggio a Cesare Casadei, centrocampista del Toro rimasto per l'intera gara in panchina: "Ha tutto per diventare grande. Il suo percorso, che lo ha portato subito in un top club, ha influenzato il suo cammino ma deve ragionare che nel calcio nessuno regala nulla. Può giocare o no e deve farsi qualche domanda che può servirgli per capire che serve sempre continuità. Nell'allenamento e nella vita".

D'Aversa ha poi commentato anche la vittoria: "Tra il primo tempo e il secondo la differenza l'ha fatta l'atteggiamento. Abbiamo avuto voglia di vincere, giocando da squadra e faccio i complimenti anche a chi è entrato dopo. La vittoria è importante per il nostro futuro ma non abbiamo ancora fatto niente. La vittoria pesa tantissimo, l'avevo detto ai giocatori.

Era una gara di quelle cha cambiano i campionati, tutti i giocatori hanno inciso, anche chi non è entrato. Sono molto soddisfatto, i ragazzi sono stati bravissimi in settimana e le gare spesso sono il frutto del lavoro quotidiano. Non erta semplice contro il Parma, non è stato facile, il merito è dei ragazzi".