Torino-Parma 4-1: sagra dell'autogol e reti di Simeone, Pellegrino e Zapata. I granata respirano

Torino-Parma 4-1. Questo il verdetto del primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A, con i ducali che possono sicuramente recriminare per come sono arrivate le prime tre reti granata: la prima causata da una papera di Suzuki, la seconda arrivata da un autogol di Delprato e la terza firmata dall'autorete di Keita. Inutile il gol di Pellegrino del momentaneo 1-1 mentre nel finale è stato Zapata a chiudere definitivamente il discorso. Vittoria fondamentale per i granata in chiave salvezza, con D'Aversa che ha centrato il secondo successo in tre partite sulla panchina del Toro.

Il primo tempo.

Gara dell'Olimpico Grande Torino che si è sbloccata subito, al terzo minuto, grazie alla rete di Giovanni Simeone, che ha sfruttato una vera e propria papera di Suzuki che non è riuscito a bloccare un pallone facile da fermare facendoselo passare sotto le gambe e regalando il vantaggio ai padroni di casa. Al 20' è però arrivato il pareggio del solito Mateo Pellegrino, bravo a sovrastare Ebosse si testa, su cross di Strefezza dalla sinistra.

Il Toro dilaga nella ripresa.

La partita si è poi decisa nel secondo tempo, con il Torino che ha trovato due reti, frutto di altrettanti autogol, tra il 55' e il 57'. Prima quello di Delprato che ha deviato in rete un tiro-cross di Che Adams e successivamente quello di Mandela Keita, sfortunato nel ribadire in porta un pallone respinto dalla traversa su tiro di Simeone. Un uno-due che ha messo il Parma al tappeto, visto che la squadra di Cuesta non è riuscita a reagire, fino alla rete del definitivo 4-1 di Duvan Zapata con un gran tiro da fuori area.