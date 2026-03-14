Juventus ancora senza Vlahovic. Intanto Conceiçao parla di Bernardo Silva

Dusan Vlahovic non ci sarà. Il centravanti serbo della Juventus, pur essendo rientrato a lavorare in gruppo nei giorni scorsi, non sarà convocato per la sfida che i bianconeri affronteranno nella giornata di oggi in casa dell'Udinese. Una scelta che va verso la prudenza da parte di Luciano Spalletti, che non vuole così affrettare il suo ritorno in campo dopo oltre 3 mesi e mezzo di assenza.

Lo stesso Spalletti, come succede spesso nelle ultime settimane, non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, lasciando spazio ad uno dei suoi giocatori. Nello specifico è toccato a Francisco Conceiçao: "In questo momento vediamo che giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tante potenzialità di fare ancora meglio e su quello dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori di qualità e proviamo a fare quello che il mister chiede, abbiamo qualità da dimostrare ancora e nelle prossime partite e dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo", ha spiegato il portoghese prima di affrontare anche la questione mercato.

Consiglierebbe la Juventus al suo connazionale Bernardo Silva? Questa la domanda a cui ha risposto Conceicao sul suo compagno di Nazionale: "Conosco Bernardo molto bene ed è un giocatore molto forte ma non ho parlato con lui di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare o no ma se mi chiede qualcosa gli dirò che è un grande club, che qui si deve vincere e tutte le squadre del mondo vorrebbero avere Bernardo in squadra".