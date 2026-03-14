Serie B, Empoli-Mantova: Caserta per far tornare al sorriso i tifosi

Trentesima giornata del campionato cadetto apertasi ieri sera con la sfida al Braglia tra Modena e Spezia e che proseguirà oggi entrando nel vivo. Turno delicato per Empoli e Mantova, quest'oggi di fronte al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

COME ARRIVA L'EMPOLI

Settimana turbolenta per i padroni di casa, i quali si sono separati da Alessio Dionisi, accogliendo Fabio Caserta in panchina. Al tecnico calabrese spetterà il compito non semplice di risollevare i toscani da un momento buio, tornando a far sorridere i tifosi dopo mesi. Il nuovo anno si era aperto nel migliore dei modi con la vittoria esterna a Cesena, ultimo successo per i toscani, i quali poi hanno incassato ben sei sconfitte e quattro pareggi, vedendosi scivolare in classifica a un punto dalla zona playout.

COME ARRIVA IL MANTOVA

Diverso il discorso per il Mantova nonostante si trovi costretta a inseguire per uscire dalle zone infime di classifica. Dopo un avvio di stagione deludente con una sola vittoria nelle prime dieci giornate che hanno indotto la società a separarsi da Possanzini, con Modesto c'è stata la svolta. I biancorossi si presentano alla sfida dopo una bella vittoria contro la Juve Stabia aiutata dalla superiorità numerica poco prima della mezz'ora di gioco. Esodo di tifosi ospiti al Castellani e maglia celebrativa in occasione del compleanno.