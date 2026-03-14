Serie B, Juve Stabia-Carrarese: ancora grande emergenza per i padroni di casa

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Sarà il signor Paride Tremolada di Monza a dirigere la sfida di oggi pomeriggio tra Juve Stabia e Carrarese, match molto interessante nel quale i padroni di casa proveranno a dare un calcio alla mini-crisi e ad archiviare in largo anticipo il discorso salvezza consolidandosi contestualmente tra le prime otto. I toscani, che in trasferta non hanno mai particolarmente brillato, non possono dormire sonni tranquilli né accontentarsi del pareggio.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Neanche il tempo di gioire per i fondamentali recuperi di Confente, Bellich e Varnier che mister Abate, oramai abituato a convivere con l’emergenza, deve fare i conti con la questione Candellone. Il capitano, tra gli elementi più rappresentativi della rosa, vede allungarsi i tempi di recupero e potrebbe addirittura aver concluso in anticipo la regular season. Le parole del trainer gialloblu non lasciano spazio a interpretazioni, una tegola non di poco conto visto che la sua uscita di scena coincide con il calo dei campani. Non ci saranno nemmeno gli squalificati Cacciamani e Pierobon, oltre agli infortunati Maistro e Zeroli. Facile immaginare che Bellich tornerà a guidare la retroguardia, affiancando Giorgini e Diakitè. Sulle corsie esterne intoccabile Carissoni, chissà che non possa esserci una chance dal primo minuto per Ricciardi. Leone, Mosti e Correia agiranno a centrocampo, con Burnete al fianco di Gabrielloni in un 3-5-2 comunque qualitativo.

COME ARRIVA LA CARRARESE

Assenza pesante anche per mister Calabro, costretto a rinunciare a Schiavi che è leader tecnico e carismatico della squadra. Nella lista dei convocati, inoltre, figurano appena 5 difensori. I tre titolari dovrebbero essere Illanes, Imperiale e Calabrese. Si punterà su un centrocampo di qualità, con Hasa, Zanon e Zuelli che scalpitano e che dovrebbero essere riconfermati dal primo minuto. In avanti imprescindibile bomber Abiuso, il compagno di reparto sarà Distefano, ma occhio a Finotto che sta crescendo dal punto di vista fisico. Sekulov potrebbe agire da trequartista, panchina per Torregrossa che da tre anni sta trovando pochissimo spazio da titolare tra Pisa, Salerno e Carrara.