Serie B, Padova-Catanzaro: biancoscudati per il riscatto, giallorossi per blindare i playoff

Padova e Catanzaro si affrontano all’Euganeo per la trentesima giornata di Serie B. Per i padroni di casa è la partita del riscatto: serve una vittoria davanti ai propri tifosi per scacciare la crisi. Dall'altra parte c'è un Catanzaro in salute che vola sulle ali dell'entusiasmo ed ha una tifoseria instancabile che anche quest’oggi darà il massimo sostegno ai propri beniamini. I calabresi cercano punti pesanti per blindare i playoff e sognare quella Serie A che manca da ben 43 anni. Sarà una sfida tattica tra la difesa biancoscudata e il gioco d'attacco giallorosso.

COME ARRIVA IL PADOVA - La squadra guidata da Matteo Andreoletti si ritrova in una zona di classifica abbastanza tranquilla, ma guai ad abbassare la guardia. Partiti con l'obiettivo dichiarato della salvezza, i biancoscudati si ritrovano a otto giornate dalla fine in decima posizione, nel cuore del tabellone. Tuttavia, la classifica cortissima e l'estrema imprevedibilità della Serie B non permettono distrazioni: ogni passo falso può rimescolare le carte in ottica playoff o playout. Per il Padova è il momento di invertire la rotta e mostrare quella resilienza necessaria per rialzarsi, dopo un ruolino di marcia che ha visto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Servono punti e cattiveria agonistica per ritrovare certezze e chiudere il prima possibile la pratica salvezza.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Alberto Aquilani sta compiendo un autentico capolavoro in terra calabra, andando decisamente oltre ogni più rosea aspettativa. Il Catanzaro oggi è una macchina che gira a pieno regime: la squadra è in forma smagliante, l’ambiente trasuda positività e, soprattutto, c'è quella fame di Serie A che manca da oltre quarant’anni. Le sette gare consecutive senza sconfitte sono il manifesto della tenacia e della concretezza di questo club. Guidati dal bomber nonché leader Pietro Iemmello, i giallorossi vantano una rosa profonda e di qualità, capace di colpire con una regolarità impressionante negli ultimi 15 minuti di gara. Questa capacità di segnare nel finale dimostra una caparbietà e un'intelligenza tattica superiore, tipica di chi sa gestire le energie per colpire al momento giusto. Una vittoria oggi blinderebbe quasi definitivamente il posto nei playoff, ma servirà massima attenzione: l’Euganeo di Padova resta un campo ostico e una trappola insidiosa per chiunque.