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Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo

Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

L’Inter punta dritta allo scudetto ma con un occhio guarda anche al futuro. La programmazione è sempre stata il punto forte della società. Un reparto nel quale ci sarà un ulteriore investimento (oltre al riscatto di Akanji) è la difesa dove tra l’altro Acerbi e De Vrij finiranno la loro avventura a scadenza di contratto, salvo clamorosi colpi di scena. Ausilio sta valutando vari profili. Insieme a Muharemovic, che è monitorato da tempo, l’Inter sta pensando anche ad altro. Un giocatore che piace molto è Solet. Già prima che arrivasse all’Udinese i nerazzurri ci avevano fatto un pensiero poi il discorso si è arenato. Ora però l’interesse è tornato forte, molto dipenderà dalla richiesta del club friulano. Oltre a lui in Italia i riflettori sono puntati anche su Gila. Lo spagnolo per la Lazio è una certezza ma il mercato di gennaio (con le cessioni di Castellanos e Guendouzi) ha fatto chiaramente capire che di fronte ad un’offerta importante il club biancoceleste è pronta a parlarne. Qui l’Inter non è sola, visto che anche il Milan si sta rifacendo sotto dopo aver sondato il terreno anche l’anno scorso. La valutazione è sui 25-30 milioni, non meno anche perché il 50 per cento della vendita spetta al Real Madrid.

L’idea dei nerazzurri è anche quella di dare ancora più qualità al centrocampo dove i rebus non mancano. Mkhitaryan potrebbe decidere di chiudere con il calcio giocato anche se l’Inter sarebbe intenzionata a proporgli un altro anno di contratto. Frattesi in estate riceverà molte offerte e di fronte a 30 milioni di euro l’Inter non si metterebbe certo di traverso. E poi c’è Calhanoglu. È legato ai nerazzurri fino al 2027 ma qui la situazione è a un bivio. O ci sarà un rinnovo altrimenti la soluzione più probabile è l’addio. Il Galatasaray è sempre dietro l’angolo. In virtù di tutte queste considerazioni l’Inter si sta guardando intorno. Goretzka resta una grande occasione, considerato che a giugno lascerà il Bayern Monaco. L’Inter potrebbe anche decidere di fare un investimento e in questo caso i nomi da tenere presenti sono tre: Manu Koné, Mandela Keita e Curtis Jones. Nella sessione estiva i nerazzurri hanno tentato di convincere la Roma con un’offerta da oltre 40 milioni senza trovare risposta positiva. Da capire cosa succederà nei prossimi mesi. Costi diversi ma sempre importanti per il belga del Parma, che Chivu ha allenato già la scorsa stagione. Jones del Liverpool è un’altra opzione. Se a gennaio Frattesi fosse partito l’Inter probabilmente avrebbe preso lui.

I nerazzurri sono operativi anche sul fronte dei rinnovi e in questo senso si viaggia forte per quelli di Bastoni e Dimarco, due pilastri della squadra. Entrambi saranno blindati ulteriormente senza problemi. La società nerazzurra è al lavoro anche per Bisseck e Carlos Augusto. Per il brasiliano non è solo una questione economica, il suo desiderio sarebbe quello di trovare ancora più spazio. Le parti torneranno ad aggiornarsi nelle prossime settimane.

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