Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
Finisce 1-1 la semifinale d'andata della Coppa Italia Femminile fra Roma e Inter. Le giallorosse, in vantaggio ad inizio ripresa con Babajide, dopo aver colpito due pali, vengono raggiunte nel finale dal calcio di rigore trasformato da Wullaert
Roma-Inter 1-1, il tabellino
52' Babajide (R), 88' rig. Wullaert (I)
ROMA (4-2-3-1): Lukasova; Bergamaschi (62' Thøgersen), Antoine, Oladipo, Veje; Csiki (88' Ventriglia), Giugliano; Babajide (77' Haavi), Dragoni, Greggi; Viens (77' Dorsin).
A disp.: Baldi, Soggiu, Piekarska, Testa, Valdezate, Galli.
All. Luca Rossettini
INTER (3-5-2): Rúnarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo (58' Schough), Tomaselli (46' Vilhjalmsdottir) Magull, Detruyer (77' Tomasevic), Glionna; Wullaert, Polli (90'+3' Csiszar).
A disp.: Ivarsdottir, Robbioni, Pleidrup, Santi, Robustellini, Paz, Bartoli, Consolini.
All. Gianpiero Piovani