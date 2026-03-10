Podcast TMW Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic

Da un addio certo a un futuro ancora insieme. Da una trattativa interrotta a quella piccola apertura del ds Marco Ottolini che lasciava presagire qualcosa di diverso. E sta accadendo. Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic?

La Juventus si prepara al rush finale per un posto in Champions: la lotta contro Como e Roma si fa più incerta che mai dopo la caduta dei giallorossi a Genova. La squadra di Luciano Spalletti è attesa dalla trasferta di Udine, dove proverà a proseguire in ciò che di buono si è visto nel 4-0 contro il Pisa. In attesa del pieno recupero di Dusan Vlahovic, anche nella rotonda vittoria dello Stadium l'impressione di molti è che ai bianconeri manchi un vero e proprio riferimento al centro dell'attacco, dove Jonathan David ha deluso. Dagli studi di Sky Sport ha parlato del centravanti canadese l'ex portiere Luca Marchegiani. Queste le sue parole: "David? La sua adattabilità al campionato italiano mi dà dei dubbi. I compagni gli vogliono bene perciò evidentemente ha un atteggiamento positivo anche durante la settimana di allenamenti. Secondo me in un calcio come il nostro, dove le difese sono strette, non ha le caratteristiche per emergere".