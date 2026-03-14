La Roma avrà un nuovo stadio: prima pietra nel 2027. Intanto ufficializza il nuovo main sponsor

Giornata importante per il futuro della Roma, dentro e fuori dal campo. Il Comune di Roma ha infatti dato il via libera definitivo al progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio giallorosso che dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata. Il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato di un passaggio decisivo per la realizzazione dell’impianto, sottolineando come l’opera rappresenti non solo uno stadio moderno ma anche un intervento di riqualificazione urbana. Il progetto, dal valore complessivo di circa un miliardo di euro, prevede infatti anche la creazione di nuovi parchi e spazi pubblici aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è arrivare alla posa della prima pietra nel 2027, anno simbolico che coinciderà con il centenario del club. Un passo che potrebbe inoltre rafforzare la candidatura della capitale tra le città coinvolte per Euro 2032.

Parallelamente la Roma ha annunciato anche un’importante novità commerciale. Il club giallorosso ha ufficializzato un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventerà il nuovo main sponsor della squadra fino alla stagione 2028-29. Il marchio comparirà già dalla prossima gara di campionato, in programma contro il Como, segnando l’inizio di una collaborazione strategica che punta a sviluppare iniziative digitali e progetti dedicati ai tifosi. L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita commerciale del club.

Soddisfazione espressa anche dal vicepresidente Ryan Friedkin, che ha sottolineato come la partnership possa offrire nuove opportunità di coinvolgimento per i tifosi sulle piattaforme digitali. Positivo anche il commento dell’allenatore Gian Piero Gasperini, che ha evidenziato l’importanza degli sponsor per sostenere gli investimenti e la crescita della squadra, augurandosi che il nuovo accordo porti anche fortuna alla Roma in campo.