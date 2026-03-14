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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzo

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 01:00Serie A
Giacomo Iacobellis
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE DI SPALLETTI HA GIÀ DUE OBIETTIVI DI MERCATO. INTER, C'È ANCORA UNA PICCOLA SPERANZA PER NICO PAZ. MAIGNAN SI DICHIARA MILANISTA A VITA, MANNA BLINDA MCTOMINAY E FA IL PUNTO SUL FUTURO DEL NAPOLI. ALISSON PUÒ TORNARE IN SERIE A. MARIN DEL PISA HA L'ACCORDO COL SIVIGLIA PER L'ESTATE. IL RETROSCENA SU DA CUNHA-MARSIGLIA

La Juventus lavora al rinnovo di Luciano Spalletti. I contatti con l’allenatore sono frequenti e si va verso un accordo fino al 2027 con opzione per il 2028. Il tecnico chiede però garanzie sul rafforzamento della rosa e sulla permanenza dei giocatori più importanti. Intanto la dirigenza si muove anche sul mercato: tra i nomi seguiti per la difesa ci sono Marcos Senesi, in uscita dal Bournemouth a parametro zero, e Jakub Kiwior del Porto, valutato circa 35 milioni. Sul fronte attacco, il Barcellona avrebbe definitivamente scartato l’ipotesi Dusan Vlahovic, che anche per questo ora tratta con la Juventus per il rinnovo.

Il nome di Alisson Becker continua a orbitare intorno alla Serie A. L'ex portiere della Roma, da 8 stagioni al Liverpool potrebbe lasciare i Reds in estate e sia la Juventus che l'Inter ci stanno pensando. I due club italiani, per motivi diversi, sono infatti alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione e l'occasione a parametro zero relativa al brasiliano fa gola eccome. Lo stipendio di Alisson non rappresenta un ostacolo insormontabile, visti i 6 milioni di euro attualmente percepiti al Liverpool dal classe 1992 e sia la Juve che l'Inter potrebbero formulare una buona offerta per convincere il portiere ad accettare. Possibile dunque che nei prossimi mesi possa concretizzarsi il ritorno, dopo l'esperienza alla Roma, dell'estremo difensore in Italia, anche se i tempi non sono chiaramente ancora maturi.

L'Inter continua a seguire con attenzione Nico Paz, fantasista del Como cresciuto nel Real Madrid. A Milano si sono rivisti Javier Zanetti e il giocatore insieme a cena, segnale di un rapporto molto stretto tra le due famiglie. L’operazione resta però complicata per via della clausola di recompra a favore del Real Madrid, che potrebbe riportarlo in Spagna a cifre contenute.

Il portiere rossonero Mike Maignan, fresco di rinnovo fino al 2031, ha ribadito il suo legame con il Milan in alcune dichiarazioni contenute nel documentario Beyond the Magic. Il capitano ha spiegato quanto sia importante rappresentare i colori del Diavolo: "Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita".

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto su diversi temi di mercato in casa partenopea: "McTominay è un calciatore importante per noi, è contento di stare a Napoli e lo dimostra quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, stiamo parlando ma non è un argomento attuale". Sul possibile riscatto di Alisson ha aggiunto: "In questo momento ci sta dando una grossa mano e sta determinando, lo abbiamo preso perché aveva quelle caratteristiche adatte che ci servivano". Zero dubbi sul futuro di Hojlund: “Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano dal Napoli". Infine sui rinnovi: "Con Rrahmani abbiamo parlato e siamo a buon punto".

Tra i protagonisti di questa stagione c’è anche Lucas Da Cunha, diventato fondamentale nel centrocampo di Fabregas dopo il cambio di ruolo. A gennaio il Como ha respinto un’offerta da circa 20 milioni del Marsiglia e vuole continuare a puntare su di lui nonostante l’interesse di diverse squadre di Premier League.

Marius Marin è vicino all’addio al Pisa. Il centrocampista rumeno dovrebbe trasferirsi al Siviglia a parametro zero al termine della stagione, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo.

Il Parma segue Ethan Meichtry, centrocampista svizzero classe 2005 del Thun. Il giocatore è una delle rivelazioni della Super League e potrebbe lasciare il club a fine stagione per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

IL MANCHESTER UNITED HA MESSO NEL MIRINO TONALI, IL BARCELLONA PUNTA VUSKOVIC E L'ARSENAL LAVORA PER PROLUNGARE IL CONTRATTO DI DECLAN RICE. UFFICIALE: REECE JAMES RINNOVA COL CHELSEA FINO AL 2032

I Red Devils stanno valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Tra i nomi seguiti c’è anche Sandro Tonali, oggi al Newcastle e protagonista di un’annata positiva con i Magpies. Il nazionale italiano, classe 2000, ha ancora tre anni di contratto e una trattativa non sarebbe semplice. In stagione ha giocato quasi tutte le 48 partite tra campionato e coppe, mettendo insieme tre gol e sette assist. Nella lista del Manchester United figurano anche Elliot Anderson, Adam Wharton, Alex Scott e Carlos Baleba.

Reece James ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con i Blues fino al 2032. Il capitano, cresciuto nell’academy del club fin dall’età di sei anni, diventa così uno dei simboli del progetto della società. Il terzino inglese, che ha raccolto oltre 200 presenze con la maglia del Chelsea, ha conquistato cinque trofei tra cui la Champions League del 2021 e due Mondiali per Club.

I Gunners vogliono blindare uno dei pilastri del centrocampo. Il club londinese ha avviato i contatti per il rinnovo di Declan Rice, arrivato due anni e mezzo fa per circa 105 milioni di euro e diventato rapidamente uno dei leader della squadra di Mikel Arteta. L’obiettivo della dirigenza dell'Arsenal è prolungare il contratto e adeguarlo al ruolo centrale che il giocatore ha assunto nel progetto tecnico.

Il Barcellona valuta un rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione. Il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Luka Vuskovic, centrale croato classe 2007 di proprietà del Tottenham e attualmente in prestito all’Amburgo. Alto 1,93 metri e abile anche nella costruzione dal basso, potrebbe lasciare il club inglese per circa 40 milioni di euro, cifra importante per un giocatore così giovane.

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