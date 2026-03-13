Kirwan: "Al Potenza ho trovato una mentalità vincente. Ma prima viene l'uomo"

Esperienza e mentalità vincente. Sono queste le qualità che Niko Kirwan ha portato con sé nel suo approdo a gennaio al Potenza, dopo le stagioni alla Reggiana, al Padova, dove aveva indossato la fascia da capitano, e l'ultima parentesi al Trapani. Il laterale neozelandese si è raccontato ai microfoni di TuttoC.com.

L'inserimento in squadra è stato immediato: "Mi hanno accolto davvero bene fin dal primo giorno. Devo ringraziare il direttore perché ha creduto in me e ha aspettato che si concretizzasse questa possibilità, cosa che non era semplice visto che arrivavo da Trapani".

Sul capitolo granata, Kirwan non ha rimpianti: "Dopo tanti anni a Padova all'inizio ero un po' scettico nel cambiare, ma guardando indietro posso dire che è stato comunque un capitolo bello della mia carriera".

Ora testa al Potenza e a un finale di stagione che si preannuncia infuocato, tra campionato e la finale di Coppa Italia contro il Latina: "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo provare a vincere la Coppa Italia e allo stesso tempo arrivare più in alto possibile in campionato." Una squadra, secondo lui, che non ha nulla da invidiare alle rivali: "Questo Potenza ha grandi potenzialità, soprattutto a livello individuale. Come qualità e come gioco non abbiamo nulla da invidiare alle squadre che sono davanti".

Quello che Kirwan ha cercato di portare al gruppo è qualcosa di difficilmente quantificabile, ma determinante: "Nei gruppi in cui ho vinto ho sempre trovato questa fame e questa mentalità. Vuol dire affrontare ogni allenamento e ogni partita con la voglia di vincere, anche la partitella del giovedì".

E quando gli si chiede il segreto dei progetti vincenti — come quello vissuto a Padova — la risposta è disarmante nella sua semplicità: "La base è sempre scegliere prima l'uomo e poi il calciatore. Non serve per forza avere il monte ingaggi più alto della categoria. Se hai ragazzi con fame e con la mentalità giusta, alla lunga questo paga sempre".