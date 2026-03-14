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Torino-Parma: è successo di tutto. Due autogol, cinque reti, un infortunio che preoccupa

Torino-Parma: è successo di tutto. Due autogol, cinque reti, un infortunio che preoccupaTUTTO mercato WEB
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Lorenzo Di Benedetto

Una partita nella quale è successo praticamente di tutto. Torino-Parma, match che ha aperto la ventinovesima giornata di Serie A, ha regalato emozioni di ogni tipo, positive, per il Toro, e negative, per i ducali, non solo dal punto di vista del risultato. L'infortunio rimediato da Benjamin Cremaschi infatti preoccupa, ma solo nelle prossime ore sarà chiaro se il trauma distorsivo al ginocchio sinistro complicherà davvero i piani. Alla fine sono stati i granata a vincere, con un netto 4-1, ma sono state le ingenuità della squadra di Cuesta a indirizzare la partita. Prima la papera di Suzuki che ha permesso a Simeone di sbloccare il match, poi il pareggio del solito Pellegrino prima dell'intervallo e successivamente i due autogol, sfortunati, nel giro di due minuti di Delprato e Keita, che hanno mandato al tappeto i gialloblù, incapaci di reagire. La rete di Zapata ha poi chiuso una partita già chiusa.

Le parole di D'Aversa.
Nel post gara Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, è apparso chiaramente molto soddisfatto: "Questo successo pesa tantissimo, l'avevo detto ai giocatori. Era una gara di quelle cha cambiano i campionati, tutti i giocatori hanno inciso, anche chi non è entrato. Sono molto soddisfatto, i ragazzi sono stati bravissimi in settimana e le gare spesso sono il frutto del lavoro quotidiano. Non erta semplice contro il Parma, non è stato facile, il merito è dei ragazzi". Parole di elogio, con una stoccata per Casadei: "Ha tutto per diventare grande. Il suo percorso, che lo ha portato subito in un top club, ha influenzato il suo cammino ma deve ragionare che nel calcio nessuno regala nulla. Può giocare o no e deve farsi qualche domanda che può servirgli".

L'analisi di Cuesta.
Tutto un altro umore per il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, che ha commentato: "Ci sono stati due eventi che hanno marcato l'inizio della partita, il gol e l'infortunio di Cremaschi, poi la reazione è stata positiva e abbiamo pareggiato, creando altre situazione. Poi nel secondo tempo ci sono stati altri due eventi in un minuto che hanno condizionato la gara e non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo restare uniti". L'allenatore ha poi difeso Suzuki, tornato in campo da titolare per la prima volta dopo l'infortunio dello scorso novembre: "Sappiamo cosa ha fatto per noi Zion, ha giocato nel giorno dell'infortunio per 10 minuti con una frattura di 37 parti nel dito, con lo scafoide rotto. Ha dato tutto per il Parma, ha dato la vita".

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