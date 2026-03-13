Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici

Scoppia un caso nella nazionale femminile del Lussemburgo. La Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) ha annunciato ieri la risoluzione immediata del contratto del commissario tecnico Daniel Santos, accusato di aver inviato messaggi ritenuti inappropriati ad alcune giocatrici della squadra.

La decisione arriva in un momento già complicato per la selezione lussemburghese, reduce da due pesanti sconfitte contro la Scozia (0-5 e 0-7) nelle prime gare di qualificazione al Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la federazione ha spiegato che il provvedimento è stato adottato dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il comportamento del tecnico quarantaquattrenne.

"In data 11 marzo 2026 il Consiglio di amministrazione della FLF ha deciso di risolvere con effetto immediato il contratto firmato con il signor Daniel Santos, allenatore della nazionale femminile, a seguito di fatti gravi portati alla sua attenzione", si legge nel comunicato. Secondo quanto riferito dall’organo federale, alcune giocatrici avrebbero denunciato l’invio di messaggi dal contenuto non appropriato da parte dell’allenatore. "Divere segnalazioni hanno indicato che l’allenatore ha inviato messaggi inappropriati ad alcune componenti della squadra. Tali comportamenti, avvenuti nell’ambito di un rapporto di autorità e responsabilità, sono contrari ai valori etici e al rispetto richiesto dalla FLF".

Santos, nominato nell’estate del 2020 dopo aver lavorato come assistente nelle selezioni maschili Under-21 e Under-19, lascia quindi la guida della nazionale dopo oltre cinque anni. La federazione ha infine spiegato le ragioni della decisione drastica: "Non appena siamo venuti a conoscenza dei fatti abbiamo agito senza indugio per proteggere le giocatrici coinvolte e preservare l’integrità dell’ambiente sportivo. Le testimonianze raccolte e la perdita evidente di fiducia da parte delle giocatrici hanno reso impossibile proseguire qualsiasi collaborazione".