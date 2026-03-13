Benevento-Foggia, 6.402 presenze assicurate: spunta anche un tifoso rossonero
Alla serata di oggi sono 1.168 i biglietti venduti a Benevento per la sfida contro il Foggia. Tra questi risulta, stando a quanto riportato da OttoPagine, anche un tagliando acquistato da un tifoso rossonero, verosimilmente residente fuori dal territorio pugliese.
Il dato dei biglietti staccati per i sostenitori giallorossi si aggiunge ai 5.234 abbonati, portando così il totale attuale a 6.402 presenze complessive (più un tifoso del Foggia). I supporter del Benevento avranno tempo fino alle 15.15 di domenica 15 marzo per incrementare ulteriormente questo numero, anche alla luce delle previsioni meteo favorevoli sulla città.
A spingere i tifosi giallorossi, naturalmente, dovrà essere soprattutto l’attaccamento alla squadra, in un momento di forte entusiasmo per un traguardo che appare sempre più vicino. I numeri probabilmente non raggiungeranno quelli registrati in Benevento-Catania, partita dal richiamo ben diverso, ma l’auspicio di tutti gli appassionati della Strega è quello di avvicinarsi il più possibile a quelle cifre.
Non resta dunque che attendere ancora un giorno, ricordando che la vendita online non è attiva: i biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso ricevitorie autorizzate e botteghini.