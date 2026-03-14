Lazio, Zaccagni su Maldini: "È un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni"
TUTTO mercato WEB
Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato anche di Edoardo Motta e Daniel Maldini:
«Edoardo è straordinario, si è presentato bene. Contro il Sassuolo ha fatto una buona gara, è intelligente e ascolta molto. Sicuramente avrà un bellissimo futuro. Daniel invece non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale, è un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni».
Cosa può e deve dire ancora questo finale di stagione?
«Per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo, il nostro obiettivo ora è il campionato. Ci diamo piccoli obiettivi, ragionando partita per partita. Quando poi arriverà la settimana della sfida contro l'Atalanta, penseremo a quella».
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
3 Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile