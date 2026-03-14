Lazio, Zaccagni su Maldini: "È un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni"

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato anche di Edoardo Motta e Daniel Maldini:

«Edoardo è straordinario, si è presentato bene. Contro il Sassuolo ha fatto una buona gara, è intelligente e ascolta molto. Sicuramente avrà un bellissimo futuro. Daniel invece non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale, è un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni».

Cosa può e deve dire ancora questo finale di stagione?

«Per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo, il nostro obiettivo ora è il campionato. Ci diamo piccoli obiettivi, ragionando partita per partita. Quando poi arriverà la settimana della sfida contro l'Atalanta, penseremo a quella».