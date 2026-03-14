Milito: "Felicissimo che Chivu sia l'allenatore dell'Inter, ha tutto per essere un grande mister"

Ospite dell’Inter nella giornata di oggi, l’ex attaccante nerazzurro Diego Milito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, tornando a parlare del suo legame con Milano e della stagione della squadra.

"Innanzitutto quando torno a Milano è sempre una grandissima emozione. La sento casa mia, sono passati tanti anni ma l'affetto della gente e di tutta la società per me è un motivo d'orgoglio. Sarò sempre grato all'Inter, per me è sempre un grandissimo piacere essere qui".

L’ex bomber ha poi commentato la prossima sfida contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza del match nella corsa al titolo:

"Sicuramente è una partita importante, soprattutto dopo il derby. Credo che l'Inter abbia tutte le armi per poter fare una grande partita e vincere, anche se l'Atalanta è una grande squadra. Sarà importante soprattutto per lo Scudetto".

Milito ha parlato anche di Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter e suo ex compagno di squadra nella stagione del Triplete, ricordando anche il primo gol del rumeno in maglia nerazzurra:

"Ricordo perfettamente quella gara, era in un momento importante della stagione. Sono felicissimo che Chivu sia l'allenatore dell'Inter, credo che ha grande valore per essere un grandissimo allenatore. Lo ha dimostrato in Primavera e lo sta dimostrando anche in prima squadra, dove sta facendo molto bene. Non ho dubbi che farà un grandissimo percorso all'Inter, mi auguro con tutto il cuore possa vincere questo Scudetto".