Serie C, 32ª giornata: Alcione-Union Brescia sullo 0-0 al 45'. Con questo risultato il Vicenza...
Si è chiuso pochi istanti fa il primo tempo dell'anticipo della 32ª giornata fra Alcione Milano e Union Brescia. All'intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Dall'esito di questo match, ricordiamo, che dipenderà la possibilità o meno di essere aritmeticamente promosso in Serie B del Vicenza, capoclassifica del Girone A di Serie C.
Dunque, se questo risultato dovesse permanere fino al termine della sfida, alla formazione di Fabio Gallo, nel match di lunedì contro l'Inter U23 basterebbe una vittoria per ottenere la certezza del salto di categoria.
SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Alcione Milano-Union Brescia 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 14 marzo
Ore 17:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Pergolettese-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Giana Erminio
Domenica 15 marzo
Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria
Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate
Ore 20:30 - Lecco-Novara
Lunedì 16 marzo
Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23
GIRONE B
Sabato 14 marzo
Ore 14:30 - Pineto-Bra
Ore 14:30 - Torres-Ravenna
Ore 17:30 - Livorno-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Vis Pesaro-Ternana
Ore 20:30 - Sambenedettese-Campobasso
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen
Ore 14:30 - Arezzo-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli
Riposa: Pianese
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 14 marzo
Ore 14:30 - Casarano-Cosenza
Ore 14:30 - Giugliano-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Siracusa
Ore 14:30 - Potenza-Cavese
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Crotone-Salernitana
Ore 14:30 - Team Altamura-Catania
Ore 14:30 - Benevento-Foggia
Ore 14:30 - Picerno-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento
Ore 14:30 - Casertana-Monopoli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Siracusa 24, Trapani 23, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva