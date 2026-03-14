Union Brescia, Corini: "Giusto accettare la delusione dei tifosi. È anche la nostra"

Dopo il pareggio contro l’Alcione Milano, che di fatto ha consegnato il primo match point per la promozione diretta in Serie B al Vicenza, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della squadra e il momento che stanno vivendo i biancazzurri.

Che partita è stata contro l’Alcione?

“È stata una partita tosta. Siamo stati qualitativi, giocando una gara di spessore e creando i presupposti per fare gol. Nel secondo tempo è stata più equilibrata anche perché loro hanno attuato un blocco più basso e c’erano meno spazi. Come hai ricordato bene tu, loro sono la miglior difesa insieme al Vicenza”.

Quanto pesa il momento dal punto di vista degli uomini a disposizione?

“Dobbiamo reggere questo momento di difficoltà dal punto di vista numerico della rosa, ma lo spirito combattivo che hanno messo in campo i ragazzi mi rende orgoglioso. È quello che ci deve accompagnare fino alla fine del campionato”.

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

“Condivido quello che è stato detto prima anche in conferenza stampa: hanno tifato incessantemente e per noi sono fondamentali. È giusto accettare la delusione, perché è anche la nostra, ma cerco attraverso voi di spiegare anche quello che stiamo vivendo”.

Come si esce da questo momento?

“In questo momento la solidità e la forza dobbiamo dimostrarla tutti insieme. Stare dentro questa difficoltà ci renderà più forti ed è questo lo spirito con cui vogliamo affrontare questo momento”.