Nzola torna in gol: "Perché ho accettato il Cagliari. Mi sento bene, qui gruppo forte"

M'bala Nzola vuole rinascere al Cagliari. Dopo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, l'attaccante angolano cerca nuova vita e una svolta a 30 anni e con un tap-in vincente oggi contro il Rayo Vallecano ha permesso ai rossoblù di trascinare i discorsi ai calci di rigore, con tanto di successo finale dei sardi in amichevole.

Prime parole

Al termine della sfida amichevole il giocatore è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara: "Sono molto felice di avere segnato oggi dopo tanti mesi senza giocare. Aiutare la squadra a raccogliere il risultato è sicuramente importante, personalmente mi sento bene e la sosta è stata utile perché ho potuto mettere dentro ulteriori carichi di lavoro al fine di raggiungere la migliore condizione quanto prima", ha esordito.

Ringraziamenti e obiettivi

"Ringrazio il Mister e lo staff per la fiducia che mi stanno dando e per come mi stanno gestendo", ha proseguito Nzola. "Non vedo l’ora di dare il mio contributo, sono arrivato in un gruppo molto sano e forte, con tanti ragazzi validi. Alcuni di loro li conoscevo già, molti li sto conoscendo adesso, sono contento di vivere la realtà di Cagliari che ho scelto alla fine della scorsa estate perché animato fortemente dalla volontà di aggiungere un’esperienza di alto livello e significativa in tutto e per tutto nel mio bagaglio calcistico e nella mia storia italiana. Ribadisco: voglio fare una grande stagione e voglio farla col Cagliari, senza dubbio. Questo mi ha spinto ad accettare la chiamata del Club".